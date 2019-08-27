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В Челябинской области число выданных потребкредитов в июле снизилось на 2,9%

УрБК, Челябинск, 27.08.2019. В Челябинской области в июле выдали 45 тыс. 797 потребительских кредитов, что на 2,9% меньше, чем в июле 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



«По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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