Новости дня

В Челябинской области число выданных потребкредитов в июле снизилось на 2,9%

27 август 2019 (14:03)

УрБК, Челябинск, 27.08.2019. В Челябинской области в июле выдали 45 тыс. 797 потребительских кредитов, что на 2,9% меньше, чем в июле 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: