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ФАС планирует исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий

УрБК, Москва, 27.08.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает исключить порты и аэропорты из реестра естественных монополий в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.



Он отметил, что ФАС подготовила закон и постарается его принять в этом году.



По словам Игоря Артемьева, соответствующий законопроект сталкивается с проблемами — Государственно-правовое управление президента (ГПУ) дало на него отрицательное заключение, однако антимонопольное ведомство намерено вести переговоры по этому поводу.

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