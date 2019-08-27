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«Екатеринбурггаз» на неопределенное время отключил газоснабжение в одном из домов по улице Авиационной

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Компания «Екатеринбурггаз» почти на неделю перекрыла газоснабжение жителям дома № 65/2 по улице Авиационной в Екатеринбурге.



По сообщению обратившихся в редакцию УрБК жильцов, это связано с падением давления газа в первом подъезде дома, а также с многолетним отсутствием доступа в одну из квартир.



«Газ по нашему стояку отключили еще в среду, 21 августа. Я написала обращение в электронную приемную поставщика в конце недели. Вчера утром оператор перезвонил и сообщил, что из-за падения давления в подъезде, которое возникло, ориентировочно, из-за старого оборудования в квартире № 13, собственников которой никто не видел несколько лет, и произошла такая ситуация. В компании сказали, что направили информацию в нашу УК (управляющая компания «Чкаловская», — прим. ред.), чтобы она потом перенаправила ее участковому, чтобы дверь взломать, и в прокуратуру. Однако не очень понятно, при чем здесь «Чкаловская»? Мы ведь заключали договор на поставку услуг не с ней, а с «Екатеринбурггазом», и он этим должен заниматься», — рассказала собственница одной из квартир.



На данный момент газоснабжение в подъезде до сих пор не восстановлено.

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