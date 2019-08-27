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В Свердловской области число выданных потребкредитов в июле выросло на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. В Свердловской области в июле выдали 56 тыс. 369 потребительских кредитов. Это на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В июле 2019 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (74,8 тыс. ед.), Московской области (69,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (61,9 тыс. ед.), Свердловской области (56,4 тыс. ед.), а также в республиках Башкортостан (56,1 тыс. ед.) и Татарстан (54,7 тыс. ед.).

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