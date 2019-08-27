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Российские школы заплатят около 200 млн рублей штрафов за нарушения санитарного законодательства

27 август 2019 (12:41)

УрБК, Москва, 27.08.2019. Роспотребнадзор вынес школам более 27 тыс. постановлений о назначении административного наказания за допущенные нарушения санитарного законодательства. Общий объем штрафов составил около 200 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверок готовности к учебному году специалисты Роспотребнадзора обследовали школы с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, провели замеры уровней освещенности, заборы проб питьевой воды», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в рамках подготовки к новому учебному году выдано около 12 тыс. предписаний по подготовке школ, в которых было указано о необходимости провести благоустройство территорий, плановые ремонты школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобрести учебную мебель, холодильное и технологическое оборудование для пищеблоков.

«Все предписания территориальных органов исполняются в установленные сроки», — отмечает пресс-служба.

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