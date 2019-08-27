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В Екатеринбурге изменилась схема движения автобусов № 56 и № 56Б
27 август 2019 (11:53)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. В Екатеринбурге с 27 по 29 августа схема движения автобусов № 56 и № 56Б станет короче. Они будут доезжать лишь до остановки «Кирпичный завод», сообщает пресс-служба Гортранса.
Перекрытия связаны с ремонтом железнодорожного переезда на ул. Валимхаматова, 2 в поселке Садовом.
Перекрытия связаны с ремонтом железнодорожного переезда на ул. Валимхаматова, 2 в поселке Садовом.
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