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В Екатеринбурге изменилась схема движения автобусов № 56 и № 56Б

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. В Екатеринбурге с 27 по 29 августа схема движения автобусов № 56 и № 56Б станет короче. Они будут доезжать лишь до остановки «Кирпичный завод», сообщает пресс-служба Гортранса.



Перекрытия связаны с ремонтом железнодорожного переезда на ул. Валимхаматова, 2 в поселке Садовом.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:53</span><br /><strong>В Екатеринбурге изменилась схема движения автобусов № 56 и № 56Б</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. В Екатеринбурге с 27 по 29 августа схема движения автобусов № 56 и № 56Б станет короче. Они будут доезжать лишь до остановки «Кирпичный завод», сообщает пресс-служба Гортранса.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089445-v-ekaterinburge-izmenilas-shema-dvizheniya-avtobusov-56-i-56b.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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