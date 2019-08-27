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Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%
27 август 2019 (11:29)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года составил 1 трлн 849,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 15,1% меньше уровня января-июня 2018 года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Наибольший объем оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 838,3 млрд руб., что составляет 45,3% от общего объема оборота оптовой торговли округа.
Оборот розничной торговли в I полугодии 2019 года по УрФО составил 1 трлн 356,5 млрд руб. и увеличился в товарной массе по сравнению с I полугодием 2018 года на 1,7%.
Наибольший объем оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 838,3 млрд руб., что составляет 45,3% от общего объема оборота оптовой торговли округа.
Оборот розничной торговли в I полугодии 2019 года по УрФО составил 1 трлн 356,5 млрд руб. и увеличился в товарной массе по сравнению с I полугодием 2018 года на 1,7%.
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