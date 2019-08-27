Новости дня

Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года составил 1 трлн 849,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 15,1% меньше уровня января-июня 2018 года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Наибольший объем оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 838,3 млрд руб., что составляет 45,3% от общего объема оборота оптовой торговли округа.



Оборот розничной торговли в I полугодии 2019 года по УрФО составил 1 трлн 356,5 млрд руб. и увеличился в товарной массе по сравнению с I полугодием 2018 года на 1,7%.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:29</span><br /><strong>Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года составил 1 трлн 849,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 15,1% меньше уровня января-июня 2018 года. Об этом сообщает Свердловскстат. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089444-oborot-optovoy-torgovli-v-urfo-v-i-polugodii-sokratilsya-na-15.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: