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Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

УрБК, Москва, 27.08.2019. Компетенции почти 34 млн трудящихся в России человек избыточны или недостаточны для занимаемой должности, из-за чего они попадают в «квалификационную яму». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании BCG и World Skills.



Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире. Сейчас «квалификационная яма» затрагивает 1,3 млрд работников, а через десять лет этот показатель увеличится еще на 100 млн человек.



Как отмечает гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, усугубляют ситуацию современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет, оставляющие без работы порядка одного млн человек.



Так, по данным авторов доклада, только в 2017 году мировой ВВП из-за этой проблемы недосчитался 5 трлн долл. США. При этом качественный переход к «новому типу социального контракта» в ближайшее десятилетие способен повысить ВВП в разных странах на 0,5-2% в год.

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