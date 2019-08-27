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На ММК экономический эффект от рационализаторских предложений вырос на 40%

УрБК, Магнитогорск, 27.08.2019. По итогам I полугодия 2019 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) составил почти 380 млн руб., что на 40% выше аналогичного показателя прошлого года.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», всего за это время рационализаторы представили на рассмотрение 3,15 тыс. идей, из которых были одобрены к внедрению более 70% (2,21 тыс.), что свидетельствует о росте качества проработки предложений.



Лидерами по экономической эффективности внедренных идей стали цех паровоздуходувной электростанции (ПВЭС), доменный цех, цех рудник горно-обогатительного производства, а также листопрокатный цех № 4. Значительная часть поданных идей касалась вопросов охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности и экономии материально-технических ресурсов.



Сумма вознаграждения, выплаченного рационализаторам, превысила 20 млн руб.



«Руководство ПАО «ММК» рассматривает сферу рационализаторства и изобретательства как основу развития персонала и конкурентных преимуществ предприятия. В компании ведется постоянный поиск путей улучшения системы рационализаторской работы. Помимо регулярных конкурсов и обучающих семинаров ведется работа по упрощению процедуры подачи идей, в том числе через мобильные приложения «Эволюция» и «Платформа энергоменеджмента», — говорится в сообщении.



Вовлеченность персонала (доля работников, подавших идеи, к общему числу сотрудников) в рационализаторскую деятельность продолжает расти. По сравнению с первой половиной 2018 года в 2019 году этот показатель в целом по ПАО «ММК» вырос на 20%. Максимальная вовлеченность персонала наблюдается в подразделениях главного энергетика, где практически каждый седьмой сотрудник отмечен в первом полугодии как автор рационализаторского предложения.



В I полугодии прошлого года экономический эффект от рационализаторской деятельности на ММК составил 269 млн руб., а всего по итогам 2018 года — 453 млн руб.

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