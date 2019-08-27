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Объем выполненных строительных работ в УрФО в I полугодии сократился на 19%
27 август 2019 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Объем выполненных строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) в I полугодии 2019 года составил 505 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 19% меньше уровня января-июня 2018 года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В I полугодии 2019 года предприятиями и организациями всех форм собственности УрФО было введено 1 млн 975 тыс. кв. м. жилья, что составило 92,8% к уровню января-июня 2018 года.
Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская и Тюменская (без автономных округов) области, на территории этих субъектов РФ введено 704,0 и 485,4 тыс. кв. м. соответственно.
Отметим, что индекс цен производителей на строительную продукцию в июне 2019 года по отношению к декабрю 2018 года составил по УрФО 103,4%.
В I полугодии 2019 года предприятиями и организациями всех форм собственности УрФО было введено 1 млн 975 тыс. кв. м. жилья, что составило 92,8% к уровню января-июня 2018 года.
Наиболее высоких показателей в строительстве жилья достигли Свердловская и Тюменская (без автономных округов) области, на территории этих субъектов РФ введено 704,0 и 485,4 тыс. кв. м. соответственно.
Отметим, что индекс цен производителей на строительную продукцию в июне 2019 года по отношению к декабрю 2018 года составил по УрФО 103,4%.
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