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В Екатеринбурге вынесли приговор экс-гендиректору инвестиционной компании «Уником партнер» Игорю Кузьмину

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего гендиректора инвестиционной компании «Уником партнер» Игоря Кузьмина виновным в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ) с ценными бумагами клиентов на общую сумму 401 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Он также обвинялся в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), однако суд не усмотрел этого состава преступления. В итоге подсудимый получил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Потерпевшие намерены обжаловать решение суда, так как вернуть свои деньги суд предложил им в рамках гражданского производства.



После отзыва лицензии осенью 2014 года «Уником Партнер» не смог вернуть денежные средства более чем 1 тыс. клиентов, как частных, так и корпоративных. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 апреля 2016 года компания была признана банкротом. Основным владельцем считался председатель совета директоров компании Николай Тимофеев.



Согласно материалам уголовного дела, в результате невыгодных для организации инвестиционных сделок «Уником партнер» и клиенты понесли ущерб на сумму более 400 млн руб. По версии следствия, с ноября 2012 года по август 2014 года господин Кузьмин вывел 50,5 млн руб. из компании на личные счета по договорам займа.



Ранее Октябрьский райсуд вернул прокурору уголовное дело в отношении Николая Тимофеева из-за многочисленных нарушений норм УПК. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями, в результате чего, по версии следствия, компания была признана банкротом, а ее вкладчики потеряли более 340 млн руб. После его смерти в сентябре 2018 года потерпевшие по его делу пытались приобщить материалы к делу Игоря Кузьмина. По их мнению, топ-менеджеры компании проводили незаконные сделки по предварительной договоренности.

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