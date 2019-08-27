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Минтранс РФ: Безопасное расстояние свалок от аэродромов — не менее 15 км

27 август 2019 (09:43)

УрБК, Москва, 27.08.2019. Способствующие массовому привлечению птиц объекты не должны находиться в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлану Петрову.

По ее словам, Минтранс разрабатывает законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий. Каждый аэродром гражданской, государственной и экспериментальной авиации должен установить шесть подзон. Их строительство строго ограничено требованиями безопасности полетов. Также будет седьмая подзона, строительство в которой осуществляется с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Шестая подзона регулирует вопросы строительства объектов, способствующих массовому привлечению птиц. Строительство таких объектов запрещается в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома, что направлено на предотвращение столкновений самолетов с птицами», — сказала Петрова.

Она также подчеркнула, что такие ограничения не освобождают операторов аэродромов от прямой обязанности по предотвращению столкновений самолетов с птицами при взлетно-посадочных операциях на взлетной полосе.

«Добросовестное исполнение этой обязанности позволяет максимально снизить риски возникновения ситуации, подобной недавней жесткой посадке А321 в «Жуковском», — отметила она.

Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку под Москвой. Лайнер, следовавший рейсом U6178 Жуковский — Симферополь с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту, при вылете из аэропорта столкнулся со стаей птиц.

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