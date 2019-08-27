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На базе ЮУТПП обсудят идею создания медицинского кластера на Южном Урале

УрБК, Челябинск, 27.08.2019. В Южно-Уральской торгово-промышленной палате (ЮУТПП) состоится круглый стол, где обсудят идею создания медицинского кластера на Южном Урале и проблемы маркировки в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



Участниками большого круглого стола станут представители регионального минздрава, минэкономразвития, Росздравнадзора, медицинских организаций, ЦРПТ-Честный знак (национальная система цифровой маркировки) и бизнес-сообщества Челябинской области.



«Формирование медицинского кластера на базе передовых медцентров Челябинской области является одним из основных направлений стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Комплексный подход к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи должен обеспечить рост объема оказанных медицинских услуг не только южноуральцам, но и пациентам из других регионов, в том числе ближнего и дальнего зарубежья», — говорится в сообщении.



Вторая часть мероприятия будет посвящена проблемам и особенностям маркировки в сфере здравоохранения. Как известно, в 2020 году вводятся новые правила маркировки лекарственных препаратов, которые распространяются на всех участников оборота: производителей, логистические компании, дистрибьютеров, аптечные и медицинские организации.



Круглый стол состоится 29 августа 2019 года в актовом зале ЮУТПП (Челябинск, ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж). Начало в 14.30.

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