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Татьяна Ярошевская покинул должность начальника управления культуры Екатеринбурга



Татьяна Ярошевская оставила должность начальника Управления культуры Екатеринбурга. Об этом экс-чиновница написала на своей странице в Facebook. Вместе с должностью она покинет и столицу Среднего Урала. Новым местом ее работы станет Московский художественный академический театр имени Горького. По ее словам. Работу в столице ей предложил художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков.



«Я приняла приглашение Эдуарда Боякова войти в состав его команды и начать работу его заместителем, исполнительным директором МХАТ имени Горького», — написала Татьяна Ярошевская.



Напомним, что Татьяна Ярошевская возглавляла Управление культуры Екатеринбурга с 2005 года.

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