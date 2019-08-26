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Банк России зафиксировал замедление темпов роста промпроизводства в РФ
26 август 2019 (18:06)
В июле 2019 года годовые темпы роста промышленного производства в России замедлились. Об этом говорится в бюллетене Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии».
«В июле 2019 года годовой темп прироста промышленного производства замедлился до 2,8% (июнь — 3,3%). В помесячном сопоставлении с исключением сезонности промышленное производство сократилось. Такая динамика обусловлена частичной коррекцией выпуска машиностроительной продукции после его резкого увеличения в июне», — говорится в исследовании.
Несмотря на волатильность, тенденция к постепенному росту промышленного производства сохраняется, отмечают аналитики ЦБ.
«В июле 2019 года годовой темп прироста промышленного производства замедлился до 2,8% (июнь — 3,3%). В помесячном сопоставлении с исключением сезонности промышленное производство сократилось. Такая динамика обусловлена частичной коррекцией выпуска машиностроительной продукции после его резкого увеличения в июне», — говорится в исследовании.
Несмотря на волатильность, тенденция к постепенному росту промышленного производства сохраняется, отмечают аналитики ЦБ.
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