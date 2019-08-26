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ФАС признала рекламу в магазине RBT в Челябинске недостоверной

26 август 2019 (18:02)

УрБК, Челябинск, 26.08.2019. Челябинское УФАС признало недостоверной рекламу в магазине RBT в челябинском ТРК «КУБА». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС установило, что размещенная в рекламе магазина информация «Беспроводные наушники JBL в ПОДАРОК*» не соответствует действительности.

«Такая рекламная информация может создать у потребителя впечатление, что при покупке телефона Samsung продавец предоставляет другой товар — беспроводные наушники — по договору дарения. Однако фактически потребитель заключает договор купли-продажи двух вещей: телефона SAMSUNG и беспроводных наушников», — говорится в сообщении.

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