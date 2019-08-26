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Прокуратура начала проверку в связи с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле
26 август 2019 (17:41)
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения федерального законодательства в связи с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В среду, 28 августа 2019 года, сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области выедут в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий. Сотрудники аппарата прокуратуры области проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе стало известно, что все врачи-хирурги в центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила написали заявление на увольнение. Похожая ситуация наблюдается и в Демидовской ЦГБ. Врачи недовольны низкими зарплатами и высокой нагрузкой.
«В среду, 28 августа 2019 года, сотрудники отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области выедут в Нижний Тагил для организации надзорных мероприятий. Сотрудники аппарата прокуратуры области проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе стало известно, что все врачи-хирурги в центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила написали заявление на увольнение. Похожая ситуация наблюдается и в Демидовской ЦГБ. Врачи недовольны низкими зарплатами и высокой нагрузкой.
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