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В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ 1,8 тонны сгущенного молока без ветеринарных документов

26 август 2019 (17:22)

УрБК, Челябинск, 26.08.2019. В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ 1,8 т сгущенного молока из Республики Казахстан без сопроводительных документов, подтверждающих безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Груз, следовавший из Алматы в Челябинск, был задержан в пункте предварительного уведомления «Бугристое» Троицкого района.

«Днем ранее сотрудниками Россельхознадзора уже был предотвращен незаконный ввоз этой же партии этим же перевозчиком. С перевозчиком, гражданином России, проведена разъяснительная беседа по порядку перемещения по территории ЕврАзЭС подконтрольных госветнадзору грузов. Он повторно привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Машина под контролем должностных лиц управления возвращена в Республику Казахстан», — отмечает пресс-служба.

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