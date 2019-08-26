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ЦБ зафиксировал замедление темпов роста промпроизводства в РФ

УрБК, Москва, 26.08.2019. В июле 2019 года годовые темпы роста промышленного производства в России замедлились. Об этом говорится в бюллетене Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии».



«В июле 2019 года годовой темп прироста промышленного производства замедлился до 2,8% (июнь — 3,3%). В помесячном сопоставлении с исключением сезонности промышленное производство сократилось. Такая динамика обусловлена частичной коррекцией выпуска машиностроительной продукции после его резкого увеличения в июне», — говорится в исследовании.



Несмотря на волатильность, тенденция к постепенному росту промышленного производства сохраняется, отмечают аналитики ЦБ.

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