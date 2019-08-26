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ЦБ запретил 11 свердловским кредитным кооперативам привлекать средства граждан

26 август 2019 (16:04)

Уральское Главное управление Банка России сообщило, что на территории Свердловской области действуют 11 микрофинансовых организаций, в адрес которых регулятором были вынесены предписания о запрете на привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.

В их числе оказались кредитный потребительский кооператив (КПК) «Финансовая компания «Деловые инвестиции», КПК «Капитал-С», КПК «Содействие», КПК «Уральский фонд сбережений», КПК «Первый Уральский», КПК «Авантаж».

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