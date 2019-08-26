Новости дня

В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации Орджоникидзевского района.



Перекрытие будет действовать с 15 сентября по 15 октября в связи с демонтажем подземного пешеходного перехода.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:46</span><br /><strong>В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации Орджоникидзевского района.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089428-v-ekaterinburge-na-mesyac-zakroyut-perekrestok-ulic-frontovyh-brigad-i-staryh-bolshevikov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: