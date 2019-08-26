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В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков
26 август 2019 (16:46)
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Екатеринбурге на месяц закроют движение транспорта на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте администрации Орджоникидзевского района.
Перекрытие будет действовать с 15 сентября по 15 октября в связи с демонтажем подземного пешеходного перехода.
Перекрытие будет действовать с 15 сентября по 15 октября в связи с демонтажем подземного пешеходного перехода.
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