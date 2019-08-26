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В Озерске предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 13,5 млн рублей

УрБК, Челябинск, 26.08.2019. В отношении индивидуального предпринимателя из города Озерска возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 13,5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.



Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 УК РФ. По версии следствия, в 2015-2017 годах предприниматель умышленно занизил налоговую базу при предоставлении недостоверной налоговой декларации.



«Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение экспертизы по установлению суммы налоговой задолженности и приняты необходимые меры для полного погашения задолженности перед бюджетной системой РФ», — говорится в сообщении.

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