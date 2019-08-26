Новости дня
В Озерске предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 13,5 млн рублей
26 август 2019 (15:44)
УрБК, Челябинск, 26.08.2019. В отношении индивидуального предпринимателя из города Озерска возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 13,5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 УК РФ. По версии следствия, в 2015-2017 годах предприниматель умышленно занизил налоговую базу при предоставлении недостоверной налоговой декларации.
«Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение экспертизы по установлению суммы налоговой задолженности и приняты необходимые меры для полного погашения задолженности перед бюджетной системой РФ», — говорится в сообщении.
Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 УК РФ. По версии следствия, в 2015-2017 годах предприниматель умышленно занизил налоговую базу при предоставлении недостоверной налоговой декларации.
«Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение экспертизы по установлению суммы налоговой задолженности и приняты необходимые меры для полного погашения задолженности перед бюджетной системой РФ», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Троицке предпринимателю пришлось возместить более 1,3 млн рублей ущерба государству из-за уклонения от уплаты налогов
- В Полевском возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в размере 17 млн рублей
- Свердловский предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты 5 млн рублей налогов
- За два истекших месяца 2014 года в Свердловской области возбуждено 10 уголовных дел по налоговым преступлениям
- В Полевском заведено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере