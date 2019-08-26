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Движение по ул. Патриотов в Екатеринбурге закрыли до 3 сентября
26 август 2019 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Екатеринбурге из-за проведения ремонта тепловой сети до 3 сентября закрыто движение автотранспорта по ул. Патриотов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
«Во время первого этапа закрыто движение на перекрестке улиц Патриотов и Демьяна Бедного с 26 августа по 2 сентября 2019 года. Второй этап подразумевает перекрытие на перекрестке улицы Патриотов с улицей Шатровой с 3 по 9 сентября 2019 года. Просьба к водителям обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения», — говорится в сообщении.
«Во время первого этапа закрыто движение на перекрестке улиц Патриотов и Демьяна Бедного с 26 августа по 2 сентября 2019 года. Второй этап подразумевает перекрытие на перекрестке улицы Патриотов с улицей Шатровой с 3 по 9 сентября 2019 года. Просьба к водителям обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения», — говорится в сообщении.
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