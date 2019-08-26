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Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 73 коп.

26 август 2019 (15:04)

УрБК, Москва, 26.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 36,89 коп. до 65,97 руб., евро — на 77,12 коп. до 73,39 руб.

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