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ЦБ: Основной источник роста ВВП РФ во II квартале — потребительский спрос
26 август 2019 (14:42)
УрБК, Москва, 26.08.2019. Банк России назвал потребительский спрос основным источником роста ВВП РФ во II квартале, сообщается в информационно-аналитическом комментарии регулятора «Экономика».
«По предварительной оценке Росстата, во II квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП повысился до 0,9%. Это соответствует прогнозному интервалу Банка России в 0,5-1%. По оценкам, основным источником роста оставался потребительский спрос. При этом увеличение прироста ВВП произошло за счет меньшего сокращения валового накопления основного капитала (ВНОК) по сравнению с предыдущим кварталом», — говорится в документе.
При этом, по словам авторов комментария, рост потребительского спроса в условиях стагнации доходов населения остается сдержанным.
Также отмечается, что улучшилась инвестиционная активность после значительного спада в I квартале.
«Динамика показателей, характеризующих производственную активность, в июле была разнонаправленной. С одной стороны, темп роста промышленного производства замедлился из-за ожидаемой коррекции выпуска машиностроительной продукции. С другой стороны, значительно выросло производство сельскохозяйственной продукции отчасти из-за сдвигов сроков уборки урожая», — уточняется в документе.
Банк России прогнозирует, что реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в III квартале до 0,5-1%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8-1,3%.
«По предварительной оценке Росстата, во II квартале 2019 года годовой темп прироста ВВП повысился до 0,9%. Это соответствует прогнозному интервалу Банка России в 0,5-1%. По оценкам, основным источником роста оставался потребительский спрос. При этом увеличение прироста ВВП произошло за счет меньшего сокращения валового накопления основного капитала (ВНОК) по сравнению с предыдущим кварталом», — говорится в документе.
При этом, по словам авторов комментария, рост потребительского спроса в условиях стагнации доходов населения остается сдержанным.
Также отмечается, что улучшилась инвестиционная активность после значительного спада в I квартале.
«Динамика показателей, характеризующих производственную активность, в июле была разнонаправленной. С одной стороны, темп роста промышленного производства замедлился из-за ожидаемой коррекции выпуска машиностроительной продукции. С другой стороны, значительно выросло производство сельскохозяйственной продукции отчасти из-за сдвигов сроков уборки урожая», — уточняется в документе.
Банк России прогнозирует, что реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций приведут к повышению темпа прироста валового накопления основного капитала (ВНОК) в III квартале до 0,5-1%, при этом темп прироста ВВП составит 0,8-1,3%.
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