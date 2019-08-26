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Директора южноуральской компании «М-С Август» привлекли к ответственности за незаконное предоставление займов

26 август 2019 (14:22)

УрБК, Челябинск, 26.08.2019. В Челябинской области директора ООО «М-С Август» привлекли к ответственности за незаконное предоставление потребительских займов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«М-С Август» в селе Фершампенуаз выдавала займы с августа 2018 года по март 2019 года, несмотря на то, что не была зарегистрирована в реестре микрофинансовых организаций (МФО) как имеющая право на осуществление деятельности по предоставлению займов физлицам.

«Прокурором района в отношении директора организации возбуждено дело по статьи 14.56 КоАП РФ «Осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление». Судом по результатам рассмотрения дела директор ООО «М-С Август» подвергнута административному наказанию», — говорится в сообщении.

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