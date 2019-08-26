Новости дня

В Свердловской области за четыре дня задержали 218 нетрезвых водителей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Свердловской области с 22 по 25 августа сотрудники Госавтоинспекции задержали и отстранили от управления 218 нетрезвых водителей, а также обнаружили 265 человек, которые ездили без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.



«На заранее выбранных участках дороги с целью пресечения грубых нарушений правил дорожного движения инспекторы ДПС останавливали все проезжающие транспортные средства и проверяли водителей на возможное состояние опьянения. Наряды ДПС дежурили на въездах и выездах из городов, а также в пригородах», — говорится в сообщении.



В итоге было выявлено и отстранено от управления автотранспортом 218 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 37 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.



На всех нетрезвых водителей были составлены административные материалы. Им грозит штраф в размере от 30 тыс. руб. и лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовным наказанием в виде лишения свободы.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:00</span><br /><strong>В Свердловской области за четыре дня задержали 218 нетрезвых водителей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Свердловской области с 22 по 25 августа сотрудники Госавтоинспекции задержали и отстранили от управления 218 нетрезвых водителей, а также обнаружили 265 человек, которые ездили без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089420-v-sverdlovskoy-oblasti-za-chetyre-dnya-zaderzhali-218-netrezvyh-voditeley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: