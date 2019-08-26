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В Свердловской области за четыре дня задержали 218 нетрезвых водителей

26 август 2019 (14:00)

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Свердловской области с 22 по 25 августа сотрудники Госавтоинспекции задержали и отстранили от управления 218 нетрезвых водителей, а также обнаружили 265 человек, которые ездили без водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России.

«На заранее выбранных участках дороги с целью пресечения грубых нарушений правил дорожного движения инспекторы ДПС останавливали все проезжающие транспортные средства и проверяли водителей на возможное состояние опьянения. Наряды ДПС дежурили на въездах и выездах из городов, а также в пригородах», — говорится в сообщении.

В итоге было выявлено и отстранено от управления автотранспортом 218 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 37 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

На всех нетрезвых водителей были составлены административные материалы. Им грозит штраф в размере от 30 тыс. руб. и лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовным наказанием в виде лишения свободы.

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