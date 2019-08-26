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Качество воздуха вблизи завода «Технокерамика» соответствует всем установленным нормам

26 август 2019 (13:39)

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. Шадринское ООО «Технокерамика» (предприятие-партнер ООО «ФОРЭС») продолжает реализацию программы расширенного экологического мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».

«Во второй декаде августа качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны шадринского завода «Технокерамика» по-прежнему соответствовало всем установленным нормам. Об этом свидетельствуют результаты исследований, которые провел региональный филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Уральскому федеральному округу», — говорится в сообщении.

Новые дневные и ночные замеры аккредитованная лаборатория ЦЛАТИ провела с 12 по 14 августа в рамках программы расширенного экомониторинга «Технокерамики». Пробы на содержание пыли, а также оксидов азота, углерода и серы отбирались у дома № 11 по улице Промышленная и дома № 68 по улице Автомобилистов.

Согласно официальным протоколам исследования проб, содержание всех перечисленных веществ в воздухе со значительным запасом не превышало предельно допустимых концентраций (ПДК). Завод во время замеров работал в обычном режиме.

Отметим, что завод «Технокерамика» успешно реализует программу расширенного экологического мониторинга. На предприятии регулярно измеряют качество атмосферного воздуха, почвы и уровень шума.

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