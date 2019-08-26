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Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в I полугодии сократилось на 3,9%
26 август 2019 (12:35)
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Челябинской области число выданных ипотечных кредитов в I полугодии сократилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в исследовании РИА «Новости».
Отмечается, что Челябинская область заняла 26 место в рейтинге регионов РФ по популярности ипотеки, составленном на основе исследования.
При этом, согласно данным за последние 12 месяцев, на 1 тыс. человек из числа экономически активного населения приходится 21,5 взявших ипотечный кредит. Средний размер взятой жителем Южного Урала ипотеки составляет 1,5 млн руб.
Отмечается, что Челябинская область заняла 26 место в рейтинге регионов РФ по популярности ипотеки, составленном на основе исследования.
При этом, согласно данным за последние 12 месяцев, на 1 тыс. человек из числа экономически активного населения приходится 21,5 взявших ипотечный кредит. Средний размер взятой жителем Южного Урала ипотеки составляет 1,5 млн руб.
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