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Число выданных ипотечных кредитов в Челябинской области в I полугодии сократилось на 3,9%





Отмечается, что Челябинская область заняла 26 место в рейтинге регионов РФ по популярности ипотеки, составленном на основе исследования.



При этом, согласно данным за последние 12 месяцев, на 1 тыс. человек из числа экономически активного населения приходится 21,5 взявших ипотечный кредит. Средний размер взятой жителем Южного Урала ипотеки составляет 1,5 млн руб. УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Челябинской области число выданных ипотечных кредитов в I полугодии сократилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в исследовании РИА «Новости».Отмечается, что Челябинская область заняла 26 место в рейтинге регионов РФ по популярности ипотеки, составленном на основе исследования.При этом, согласно данным за последние 12 месяцев, на 1 тыс. человек из числа экономически активного населения приходится 21,5 взявших ипотечный кредит. Средний размер взятой жителем Южного Урала ипотеки составляет 1,5 млн руб.

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