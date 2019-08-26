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В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

УрБК, Москва, 26.08.2019. В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающие сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.



По информации сервиса, около 70% не могут войти в систему, 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут воспользоваться переводом денег.



Неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться в понедельник утром.



В основном сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе.

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