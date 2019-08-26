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Свердловская область заняла 20 место в рейтинге регионов РФ по популярности ипотеки





Также в документе отмечается, что количество ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения в регионе составило порядка 22,3 единиц, согласно анализу данных за последние 12 месяцев. При этом средний размер ипотечного кредита составил 2 млн руб.



В целом Свердловская область заняла 20 место в рейтинге регионов по популярности ипотеки, составленном на основе исследования.



Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем примерно 32 человека из 1 тыс. берут за год ипотечный кредит, что в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране.



Вторую и третью строчки в рейтинге занимают Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область с результатами 29,1 и 28,2 кредита на 1 тыс. человек экономически активного населения.



Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Чечня и Дагестан. В целом похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках Северного Кавказа. УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов в I полугодии сократилось на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в исследовании РИА «Новости».Также в документе отмечается, что количество ипотечных кредитов на 1 тыс. человек экономически активного населения в регионе составило порядка 22,3 единиц, согласно анализу данных за последние 12 месяцев. При этом средний размер ипотечного кредита составил 2 млн руб.В целом Свердловская область заняла 20 место в рейтинге регионов по популярности ипотеки, составленном на основе исследования.Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднем примерно 32 человека из 1 тыс. берут за год ипотечный кредит, что в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране.Вторую и третью строчки в рейтинге занимают Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область с результатами 29,1 и 28,2 кредита на 1 тыс. человек экономически активного населения.Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Чечня и Дагестан. В целом похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках Северного Кавказа.

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