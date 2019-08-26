Новости дня
Группа ЧТПЗ направила более 15 млн рублей на обновление производственной столовой на ПНТЗ
26 август 2019 (11:39)
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) после капитального ремонта открылась столовая трубопрокатного цеха № 5, сообщает пресс-служба предприятия.
Затраты Группы ЧТПЗ на ремонт столовой и оснащение современным оборудованием составили более 15 млн руб.
За три месяца в столовой был проведен капитальный ремонт фасада здания, входной группы и помещений, полностью заменены сети электро-, водо- и теплоснабжения, смонтированы системы кондиционирования и вентиляции, установлена мебель. Полностью обновлена кухня: приобретены холодильные камеры, пароконвектомат, индукционные плиты, установлено вспомогательное посудомоечное оборудование.
«Услугами столовой смогут пользоваться около 250 металлургов. Среди них не только работники трубопрокатного цеха № 5, но и сотрудники других подразделений. В столовой предлагается разнообразный ассортимент — горячие блюда, кулинарные изделия, свежая выпечка, салаты. Кроме того, предусмотрено оперативное обслуживание персонала, занятого на непрерывном производстве, предусматривающее комплексные обеды в специальных ланч-боксах», — говорится в сообщении.
«Работая над обновлением оборудования и совершенствованием технологических процессов, Группа ЧТПЗ также уделяет внимание объектам непроизводственного значения. Оформленная по единому стандарту, предусматривающему качественное, здоровое питание и комфортную обстановку, столовая цеха № 5 стала одним из таких примеров», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
В настоящее время на территории ПНТЗ действует 13 столовых и два буфета, в них питаются порядка 8 тыс. металлургов.
Затраты Группы ЧТПЗ на ремонт столовой и оснащение современным оборудованием составили более 15 млн руб.
За три месяца в столовой был проведен капитальный ремонт фасада здания, входной группы и помещений, полностью заменены сети электро-, водо- и теплоснабжения, смонтированы системы кондиционирования и вентиляции, установлена мебель. Полностью обновлена кухня: приобретены холодильные камеры, пароконвектомат, индукционные плиты, установлено вспомогательное посудомоечное оборудование.
«Услугами столовой смогут пользоваться около 250 металлургов. Среди них не только работники трубопрокатного цеха № 5, но и сотрудники других подразделений. В столовой предлагается разнообразный ассортимент — горячие блюда, кулинарные изделия, свежая выпечка, салаты. Кроме того, предусмотрено оперативное обслуживание персонала, занятого на непрерывном производстве, предусматривающее комплексные обеды в специальных ланч-боксах», — говорится в сообщении.
«Работая над обновлением оборудования и совершенствованием технологических процессов, Группа ЧТПЗ также уделяет внимание объектам непроизводственного значения. Оформленная по единому стандарту, предусматривающему качественное, здоровое питание и комфортную обстановку, столовая цеха № 5 стала одним из таких примеров», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
В настоящее время на территории ПНТЗ действует 13 столовых и два буфета, в них питаются порядка 8 тыс. металлургов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Группа ЧТПЗ увеличила производительность трубоволочильного производства
- ЕВРАЗ НТМК направил 35 млн рублей на ремонт заводской столовой
- ПНТЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO
- На Уралвагонзаводе после капремонта открылась столовая
- На головном предприятии ОАО «НПК «Уралвагонзавод» открылась новая столовая