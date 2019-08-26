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«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на создание центров торговли и услуг

УрБК, Москва, 26.08.2019. ФГУП «Почта России» просит почти 85 млрд руб. из бюджета для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020-2027 годы.



Как отмечает издание, госкомпания уже направила этот документ на согласование в заинтересованные министерства. Свои предложения по законопроектам, необходимым для трансформации почтовых отделений, эти ведомства, как планирует «Почта России», должны предоставить уже к 1 сентября.



Если коротко изложить содержание концепции (документ состоит из более 80 страниц), сейчас предприятие столкнулось с вызовом времени — из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в 1,5 раза. Соответственно, снижается и загрузка почтальонов. Выход — изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек. Как указывается в документе, подлинность которого подтвердила пресс-служба «Почты России», из 42 тыс. отделений более 80% могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения».

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