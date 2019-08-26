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В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин
26 август 2019 (10:50)
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Свердловской области с 12 по 18 августа ФАС зафиксировала повышение цен на бензин: АИ-92 подорожал на 4 коп. до 41,9 руб. за литр, АИ-95 — на 5 коп. до 44,75 руб. за литр. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области также вырос в цене, теперь его можно приобрести за 45,83 руб. за литр, то есть на 9 коп. дороже.
Напротив, подешевел на 10 коп. сжиженный углеводородный газ, теперь он стоит 20,32 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области также вырос в цене, теперь его можно приобрести за 45,83 руб. за литр, то есть на 9 коп. дороже.
Напротив, подешевел на 10 коп. сжиженный углеводородный газ, теперь он стоит 20,32 руб. за литр.
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