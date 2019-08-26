Новости дня

В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Свердловской области с 12 по 18 августа ФАС зафиксировала повышение цен на бензин: АИ-92 подорожал на 4 коп. до 41,9 руб. за литр, АИ-95 — на 5 коп. до 44,75 руб. за литр. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.



Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области также вырос в цене, теперь его можно приобрести за 45,83 руб. за литр, то есть на 9 коп. дороже.



Напротив, подешевел на 10 коп. сжиженный углеводородный газ, теперь он стоит 20,32 руб. за литр.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:50</span><br /><strong>В Свердловской области ФАС зафиксировала рост цен на бензин</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Свердловской области с 12 по 18 августа ФАС зафиксировала повышение цен на бензин: АИ-92 подорожал на 4 коп. до 41,9 руб. за литр, АИ-95 — на 5 коп. до 44,75 руб. за литр. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089409-v-sverdlovskoy-oblasti-fas-zafiksirovala-rost-cen-na-benzin.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: