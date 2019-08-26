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Квартиры в новостройках Екатеринбурга за год подорожали на 7%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. Средняя стоимость жилья на первичном рынке Екатеринбурга в настоящее время составляет 72,4 тыс. руб. за. кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН.



За последние четыре недели квартиры в уральской столице подорожали на 0,4%, за год — на 6,8%.



Отметим, что в Челябинске стоимость жилья на первичном рынке составляет 43,4 тыс. руб. за кв. м. За месяц показатель снизился на 1,1%, за год вырос на 1,6%.

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