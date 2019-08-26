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«Среднеуральская геологоразведочная экспедиция» выплатила работникам 400 тыс. рублей долга по зарплате

26 август 2019 (09:44)

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. АО «Среднеуральская геологоразведочная экспедиция» после вмешательства прокуратуры выплатило своим сотрудникам часть долга по заработной плате, сократив задолженность перед 26 работниками с 1,2 млн руб. до 800 тыс. руб.

Отмечается, что долг предприятие накопило за июль этого года. В результате директору Среднеуральской геологоразведочной экспедиции было объявлено предостережение от исполняющего обязанности прокурора Свердловской области Владимира Маленьких.

«Руководителю предприятия разъяснены последствия неисполнения требований, изложенных в предостережении, в виде привлечения к ответственности в установленном законом порядке. Ситуация с выплатой заработной платы в обществе находится на особом контроле прокуратуры области», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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