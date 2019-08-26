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«Среднеуральская геологоразведочная экспедиция» выплатила работникам 400 тыс. рублей долга по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. АО «Среднеуральская геологоразведочная экспедиция» после вмешательства прокуратуры выплатило своим сотрудникам часть долга по заработной плате, сократив задолженность перед 26 работниками с 1,2 млн руб. до 800 тыс. руб.



Отмечается, что долг предприятие накопило за июль этого года. В результате директору Среднеуральской геологоразведочной экспедиции было объявлено предостережение от исполняющего обязанности прокурора Свердловской области Владимира Маленьких.



«Руководителю предприятия разъяснены последствия неисполнения требований, изложенных в предостережении, в виде привлечения к ответственности в установленном законом порядке. Ситуация с выплатой заработной платы в обществе находится на особом контроле прокуратуры области», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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