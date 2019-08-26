Новости дня
В Екатеринбурге продажи автомобилей с пробегом снизились на 3,5%
26 август 2019 (09:27)
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Екатеринбурге продажи автомобилей с пробегом в январе-июле 2019 года снизились на 3,5% (до 25 тыс. 372 единиц), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидером, как и в некоторых других городах-миллионниках, стала отечественная LADA — ей принадлежит 14,8% от всего объема перепродаж на авторынке Екатеринбурга.
На втором месте, с большим отставанием от лидера, находится японская Toyota с долей рынка 8,3%.
Третью строчку занимает Hyundai (7,6%), а далее с одинаковым результатом в 5,6% идут Nissan и KIA. Таким образом, на эти пять марок приходится свыше 40% екатеринбургского рынка подержанных легковых машин.
Лидером, как и в некоторых других городах-миллионниках, стала отечественная LADA — ей принадлежит 14,8% от всего объема перепродаж на авторынке Екатеринбурга.
На втором месте, с большим отставанием от лидера, находится японская Toyota с долей рынка 8,3%.
Третью строчку занимает Hyundai (7,6%), а далее с одинаковым результатом в 5,6% идут Nissan и KIA. Таким образом, на эти пять марок приходится свыше 40% екатеринбургского рынка подержанных легковых машин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В июле рынок автомобилей с пробегом в РФ вырос на 5,4%
- Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в апреле вырос на 8,6%
- В июле объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России сократился на 0,9%
- По итогам ноября рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 12%
- Вторичный рынок легковых автомобилей в России в июне вырос на 12%