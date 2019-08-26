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В Екатеринбурге продажи автомобилей с пробегом снизились на 3,5%

26 август 2019 (09:27)

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Екатеринбурге продажи автомобилей с пробегом в январе-июле 2019 года снизились на 3,5% (до 25 тыс. 372 единиц), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером, как и в некоторых других городах-миллионниках, стала отечественная LADA — ей принадлежит 14,8% от всего объема перепродаж на авторынке Екатеринбурга.

На втором месте, с большим отставанием от лидера, находится японская Toyota с долей рынка 8,3%.

Третью строчку занимает Hyundai (7,6%), а далее с одинаковым результатом в 5,6% идут Nissan и KIA. Таким образом, на эти пять марок приходится свыше 40% екатеринбургского рынка подержанных легковых машин.

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