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Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей

УрБК, Москва, 26.08.2019. Сегодня, 26 августа 2019 года, вступил в силу второй пакет санкций США против Российской Федерации по делу Скрипалей, который, в частности, предполагает ограничения на операции с госдолгом России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, который размещен на сайте Федерального реестра США.



В уведомлении о новых санкциях говорится, что США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России. Американским банкам будет запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ.



Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

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