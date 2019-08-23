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Депутата гордумы Среднеуральска лишили мандата из-за недостоверных сведений об имуществе
23 август 2019 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Депутата думы городского округа Среднеуральск шестого созыва лишили мандата за предоставление недостоверных сведений об имуществе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«В справке одного из депутатов за 2017 год не указаны сведения о наличии прав на объект недвижимого имущества — гаражный бокс», — говорится в сообщении.
Поскольку на заседании думы городского округа не было принято решения о сложении полномочий с депутата, прокуратура обратилась в суд.
Верхнепышминский городской суд досрочно лишил депутата полномочий. Депутат обжаловал решение в апелляционной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отклонила жалобу депутата, судебное решение вступило в законную силу.
«В справке одного из депутатов за 2017 год не указаны сведения о наличии прав на объект недвижимого имущества — гаражный бокс», — говорится в сообщении.
Поскольку на заседании думы городского округа не было принято решения о сложении полномочий с депутата, прокуратура обратилась в суд.
Верхнепышминский городской суд досрочно лишил депутата полномочий. Депутат обжаловал решение в апелляционной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отклонила жалобу депутата, судебное решение вступило в законную силу.
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