Новости дня

Прожиточный минимум в РФ во II квартале вырос на 432 рубля

УрБК, Москва, 23.08.2019. Величина прожиточного минимума в России во II квартале 2019 года составила 11 тыс. 185 руб., что на 432 руб. больше уровня предыдущего квартала. Соответствующий приказ Минтруда РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Для трудоспособного населения показатель составил 12 тыс. 130 руб., для пенсионеров — 9 тыс. 236 руб., для детей — 11 тыс. 004 руб.



Напомним, в Свердловской области прожиточный минимум во II квартале составил 11 тыс. 019 руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:57</span><br /><strong>Прожиточный минимум в РФ во II квартале вырос на 432 рубля</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 23.08.2019. Величина прожиточного минимума в России во II квартале 2019 года составила 11 тыс. 185 руб., что на 432 руб. больше уровня предыдущего квартала. Соответствующий приказ Минтруда РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089399-prozhitochnyy-minimum-v-rf-vo-ii-kvartale-vyros-na-432-rublya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: