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Прожиточный минимум в РФ во II квартале вырос на 432 рубля
23 август 2019 (16:57)
УрБК, Москва, 23.08.2019. Величина прожиточного минимума в России во II квартале 2019 года составила 11 тыс. 185 руб., что на 432 руб. больше уровня предыдущего квартала. Соответствующий приказ Минтруда РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Для трудоспособного населения показатель составил 12 тыс. 130 руб., для пенсионеров — 9 тыс. 236 руб., для детей — 11 тыс. 004 руб.
Напомним, в Свердловской области прожиточный минимум во II квартале составил 11 тыс. 019 руб.
Для трудоспособного населения показатель составил 12 тыс. 130 руб., для пенсионеров — 9 тыс. 236 руб., для детей — 11 тыс. 004 руб.
Напомним, в Свердловской области прожиточный минимум во II квартале составил 11 тыс. 019 руб.
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