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В Свердловской области в I полугодии Роспотребнадзор подготовил претензий в защиту потребителей на 17 млн рублей
23 август 2019 (16:39)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Свердловской области в I полугодии специалисты регионального Управления Роспотребнадзора подготовили 601 претензию на сумму более 17 млн руб., что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Большая часть претензий подготовлена в отношении непродовольственных товаров, в частности, по вопросам продажи технически сложных товаров бытового назначения — 84 претензии, мобильных телефонов — 41, по продаже и изготовлению мебели — 38. По вопросам оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства подготовлено 100 претензий, по вопросам, связанным с оказанием финансовых услуг, — 78», — говорится в сообщении.
При этом в добровольном досудебном порядке удалось вернуть 6 млн руб.
Кроме того, было подготовлено 171 исковое заявление в суд на сумму более 10 млн руб. для восстановления нарушенных имущественных прав потребителей, причем 65% от числа рассмотренных исков удовлетворены в пользу потребителей.
«Большая часть исков подготовлена по вопросам оказания финансовых услуг (31), продажи технически сложных товаров, в том числе бытового назначения (15), оказания услуг ЖКХ (11), оказания медицинских услуг (10) и другим вопросам», — уточняет пресс-служба.
Также отмечается, что сотрудники ведомства провели 9,7 тыс. консультаций. Почти половина, 45%, обращений жителей области касалась продажи непродовольственных товаров: технически-сложных (29%), мобильных телефонов (18%), мебели (14%), одежды и обуви (11%), дистанционным способом (9%), лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (6%), строительных материалов и изделий, пластиковых окон (4%).
Около 13% обратившихся в ведомство жаловались на оказание жилищно-коммунальных услуг, 11% — финансовых услуг, 5% — бытовых услуг, 5% — продовольственных товаров и услуг общественного питания, 5% — медицинских, образовательных, туристских и транспортных услуг, 3% — услуг связи.
«Большая часть претензий подготовлена в отношении непродовольственных товаров, в частности, по вопросам продажи технически сложных товаров бытового назначения — 84 претензии, мобильных телефонов — 41, по продаже и изготовлению мебели — 38. По вопросам оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства подготовлено 100 претензий, по вопросам, связанным с оказанием финансовых услуг, — 78», — говорится в сообщении.
При этом в добровольном досудебном порядке удалось вернуть 6 млн руб.
Кроме того, было подготовлено 171 исковое заявление в суд на сумму более 10 млн руб. для восстановления нарушенных имущественных прав потребителей, причем 65% от числа рассмотренных исков удовлетворены в пользу потребителей.
«Большая часть исков подготовлена по вопросам оказания финансовых услуг (31), продажи технически сложных товаров, в том числе бытового назначения (15), оказания услуг ЖКХ (11), оказания медицинских услуг (10) и другим вопросам», — уточняет пресс-служба.
Также отмечается, что сотрудники ведомства провели 9,7 тыс. консультаций. Почти половина, 45%, обращений жителей области касалась продажи непродовольственных товаров: технически-сложных (29%), мобильных телефонов (18%), мебели (14%), одежды и обуви (11%), дистанционным способом (9%), лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (6%), строительных материалов и изделий, пластиковых окон (4%).
Около 13% обратившихся в ведомство жаловались на оказание жилищно-коммунальных услуг, 11% — финансовых услуг, 5% — бытовых услуг, 5% — продовольственных товаров и услуг общественного питания, 5% — медицинских, образовательных, туристских и транспортных услуг, 3% — услуг связи.
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