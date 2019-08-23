Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 21 коп.

23 август 2019 (16:20)

УрБК, Москва, 23.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 августа 2019 года. Курс долл. США снизился на 2 коп. до 65,60 руб., евро — на 21 коп. до 72,62 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: