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В Екатеринбурге ликвидировали цех нелегального производства алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге на улице Животноводов ликвидировали цех нелегального производства алкоголя, сообщает пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.



«В ходе проверки помещений на улице Животноводов установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружена кустарная линия розлива, емкостной парк, а также около 8 тыс. бутылок алкогольной продукции», — говорится в сообщении.



Товар, сырье и основное технологическое оборудование были арестованы.

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