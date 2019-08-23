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В Екатеринбурге ликвидировали цех нелегального производства алкоголя
23 август 2019 (15:45)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге на улице Животноводов ликвидировали цех нелегального производства алкоголя, сообщает пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
«В ходе проверки помещений на улице Животноводов установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружена кустарная линия розлива, емкостной парк, а также около 8 тыс. бутылок алкогольной продукции», — говорится в сообщении.
Товар, сырье и основное технологическое оборудование были арестованы.
«В ходе проверки помещений на улице Животноводов установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружена кустарная линия розлива, емкостной парк, а также около 8 тыс. бутылок алкогольной продукции», — говорится в сообщении.
Товар, сырье и основное технологическое оборудование были арестованы.
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