Новости дня

В Екатеринбурге ликвидировали цех нелегального производства алкоголя

23 август 2019 (15:45)

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге на улице Животноводов ликвидировали цех нелегального производства алкоголя, сообщает пресс-служба Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

«В ходе проверки помещений на улице Животноводов установлен факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки. Обнаружена кустарная линия розлива, емкостной парк, а также около 8 тыс. бутылок алкогольной продукции», — говорится в сообщении.

Товар, сырье и основное технологическое оборудование были арестованы.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: