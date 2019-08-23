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УБРиР второй раз за лето снизил ставки по потребительским кредитам

23 август 2019 (15:26)

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) второй раз за лето уменьшил ставки по потребительским кредитам, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Изменения коснулись всей линейки потребкредитов банка — как для действующих, так и для новых клиентов. Ставки снижены более чем на 4 процентных пункта.

«При формировании тарифной линейки по кредитам мы учитываем множество факторов, основные из которых — ситуация на рынке и запросы наших клиентов. Влияние на кредитные ставки в последние месяцы имеет политика ЦБ по снижению ключевой ставки. Мы видим, что многие игроки рынка этим летом изменили ставки в меньшую сторону, мы же сделали это уже дважды за лето», — рассказал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

Минимальная ставка по кредитам наличными в УБРиР составляет 11,99% годовых. Заемщики могут получить от 50 тыс. до 3 млн руб. Оформление возможно только по паспорту, а для увеличения суммы кредита клиент может предоставить подтверждение о доходах. Подать заявку на кредит можно на сайте УБРиР, в мобильном и интернет-банке, а также в офисах по работе с физическими лицами. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка.

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