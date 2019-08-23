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В Екатеринбурге участники ДТП выплатят пострадавшему пешеходу более 100 тыс. рублей за моральный вред

23 август 2019 (14:20)

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге участники ДТП выплатят потерпевшему пешеходу 115 тыс. руб. за причинение морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В январе прошлого года на ул. Щербакова в Екатеринбурге произошло ДТП. Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Renault Kangoo. После столкновения внедорожник выбросило на тротуар, где он совершил наезд на пешехода. В результате ДТП молодой человек получил травмы средней степени тяжести.

Ленинский районный суда Екатеринбурга признал водителя Renault Kangoo виновным. Он не предоставил преимущество и допустил столкновение с другим автомобилем при повороте налево на разрешающий сигнал светофора. Ему назначено административное наказание в виде штрафа.

Пострадавший пешеход обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском, в котором просил взыскать с обоих водителей компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб., а также расходы на представителя — 30 тыс. руб.

Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С автомобилистов в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. руб. и расходы на оплату услуг представителя 15 тыс. руб.

С таким решением не согласился владелец Toyota и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В апелляционной жалобе мужчина просил изменить решение, уменьшив размер компенсации морального вреда, ссылаясь на свое тяжелое материальное положение, на степень вины другого водителя, а также на неосторожность самого потерпевшего — в момент наезда тот находился в наушниках.

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Водители выплатят потерпевшему пешеходу 115 тыс. руб.

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