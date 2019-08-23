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В Екатеринбурге участники ДТП выплатят пострадавшему пешеходу более 100 тыс. рублей за моральный вред

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге участники ДТП выплатят потерпевшему пешеходу 115 тыс. руб. за причинение морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В январе прошлого года на ул. Щербакова в Екатеринбурге произошло ДТП. Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Renault Kangoo. После столкновения внедорожник выбросило на тротуар, где он совершил наезд на пешехода. В результате ДТП молодой человек получил травмы средней степени тяжести.



Ленинский районный суда Екатеринбурга признал водителя Renault Kangoo виновным. Он не предоставил преимущество и допустил столкновение с другим автомобилем при повороте налево на разрешающий сигнал светофора. Ему назначено административное наказание в виде штрафа.



Пострадавший пешеход обратился в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском, в котором просил взыскать с обоих водителей компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб., а также расходы на представителя — 30 тыс. руб.



Решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С автомобилистов в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. руб. и расходы на оплату услуг представителя 15 тыс. руб.



С таким решением не согласился владелец Toyota и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. В апелляционной жалобе мужчина просил изменить решение, уменьшив размер компенсации морального вреда, ссылаясь на свое тяжелое материальное положение, на степень вины другого водителя, а также на неосторожность самого потерпевшего — в момент наезда тот находился в наушниках.



Свердловский областной суд оставил без изменения решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга. Водители выплатят потерпевшему пешеходу 115 тыс. руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:20</span><br /><strong>В Екатеринбурге участники ДТП выплатят пострадавшему пешеходу более 100 тыс. рублей за моральный вред</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге участники ДТП выплатят потерпевшему пешеходу 115 тыс. руб. за причинение морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089389-v-ekaterinburge-uchastniki-dtp-vyplatyat-postradavshemu-peshehodu-bolee-100-tys-rubley-za-moralnyy-vred.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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