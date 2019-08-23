Уральские металлурги принимают участие в WorldSkills-2019

Фотография с официального сайта WorldSkills Kazan 2019

В Казани стартовал 45-й мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Участие в конкурсе принимают два представителя Политехнического колледжа Магнитогорска, который был создан по инициативе Магнитогорского металлургического комбината (ММК), также студенты и выпускники корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии».Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», Вадим Ахметов и Владислав Евдокимов выступят вне основной конкурсной программы и представят Россию на площадке по компетенциям будущего — FutureSkills.Это соревнования по новым и перспективным профессиям, которые в будущем потребуют массовой подготовки высококвалифицированных кадров. Магнитогорцы выступят в новой компетенции «Индустрия 4.0». Конкуренцию им составят участники из пяти стран.Возможность представить страну на престижном мировом профессиональном форуме Политехническим колледжем обусловлена наличием в нем уникальной и единственной в нашей стране кибер-физической лаборатории. Она была приобретена политехническим колледжем за счёт грантовых средств, полученных в 2018 году. Помощь в оснащении колледжа в рамках программы софинансирования также оказал ММК.Как сообщают представители комбината, в учебном заведении уже много лет существует компетенция «мехатроника». Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внесло ПАО «ММК». Специалисты-мехатроники собирают автоматизированные линии и программируют их. Магнитогорская школа мехатроников успешно себя показала на самом высоком уровне. Представители магнитогорского Политехнического колледжа не раз становились победителями и призерами российского, европейского и мирового чемпионатов WorldSkills.В новой компетенции «Индустрия 4.0» к навыкам мехатроника добавляются информационные технологии. Поэтому в команде из двух человек один — мехатроник, другой — представитель IT-технологий. Конкурсантам необходимо подключить виртуальные серверы, настроить сетевые подключения, обеспечить кибербезопасность для того, чтобы не было атак извне. Это профессии будущего, которые будут востребованы и в металлургической сфере. В частности, флагман российской металлургической отрасли — ММК — в рамках реализации стратегической инициативы «Индустрия 4.0» осуществляет масштабную цифровую трансформацию всего бизнеса с внедрением новейших информационных технологий, от интернета вещей до программных роботов.Компетенция «Индустрия 4.0» будет впервые представлена на мировом чемпионате. По сообщению пресс-службы ММК, представители Магнитки намерены выступить достойно и всерьез побороться за победу.От ЧТПЗ в составе сборной России выступит студент программы «Будущее Белой металлургии» Игнатий Евдокимов. Он участвует в основных соревнованиях мирового чемпионата в компетенции «Промышленная механика и монтаж». В направлении FutureSkills, нацеленном на перспективные компетенции, востребованные в условиях глобальных изменений в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке, примут участие четыре представителя Группы ЧТПЗ. Лев Попов и Тимур Садреев выступят в компетенции «Промышленная робототехника», Константин Комлев и Александр Галкин — в компетенции «Роботизированная сварка».Также Группу ЧТПЗ на соревнованиях представят два аккредитованных эксперта. Оценивать работу на площадках чемпионата будет мастер производственного обучения Сергей Демин в компетенции «Промышленная робототехника» и ведущий специалист по автоматизированным системам управления Вячеслав Немытов в компетенции «Роботизированная сварка».Кроме того, Группа ЧТПЗ примет участие в обширной деловой программе чемпионата WorldSkills. Представители компании посетят круглые столы «Риск-инжиниринг как новая базовая компетенция», «Мир под угрозой: навыки для адаптации, успеха и процветания в эпоху перемен», «Эджайл в образовании: быстрое освоение навыков», «Лучшие практики кооперации при разработке новых программ подготовки».Всего за семь лет взаимодействия Группы ЧТПЗ с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сотрудники компании и студенты корпоративной образовательной программы завоевали 136 медалей на чемпионатах профмастерства различного уровня.В мировом чемпионате WorldSkills в этом году принимают участие 1 тыс. 300 молодых профессионалов из 63 стран и регионов, которые соревнуются по 56 компетенциям. Конкурс продлится до 27 августа 2019 года в международном выставочном центре «Казань Экспо».