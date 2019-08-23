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В УрФО годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров выросла до 2,9%
23 август 2019 (13:47)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В УрФО в сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция выросла до 2,9% с 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
«Как и в целом по России, это было обусловлено динамикой цен на рынке моторного топлива. В июле завершилось действие соглашения нефтяных компаний и правительства РФ о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. В результате годовые темпы прироста цен на автомобильный бензин в регионах УрФО выросли до 2%, на дизельное топливо — до 4,1%», — говорится в сообщении.
Продовольственная инфляция в УрФО в июле практически не изменилась, оставшись на уровне 5%. В сфере услуг инфляция в УрФО в июне замедлилась до 4,5% с 4,7%. На ее динамику в основном повлияла индексация жилищно-коммунальных тарифов на меньшую, чем в июле 2018 года, величину.
Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в июле 2019 года продолжила замедляться, составив 4,1% против 4,2% в июне. Как отмечает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, темпы прироста цен снизились в основном за счет меньшей, чем годом ранее, индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом показатель базовой инфляции, который не учитывает динамику тарифов, стоимости топлива и плодоовощной продукции, также снизился до 3,9% с 4% в июне, что свидетельствует об устойчивости тенденции замедления инфляции.
В июле инфляция в УрФО сохранилась ниже общероссийских показателей в основном за счет Челябинской (4%) и Тюменской (3,1%) областей. В Курганской области инфляция сложилась на уровне РФ (4,6%). В Свердловской области инфляция в июле замедлилась сильнее, чем в других регионах округа, но осталась выше общероссийского показателя (5,1%). В качестве основной причины эксперты Банка России называют более высокий спрос жителей Среднего Урала на молочную продукцию и кондитерские изделия, легковые автомобили и туристические поездки.
По их прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, значение годовой инфляции вернется к 4% в начале 2020 года.
«Как и в целом по России, это было обусловлено динамикой цен на рынке моторного топлива. В июле завершилось действие соглашения нефтяных компаний и правительства РФ о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. В результате годовые темпы прироста цен на автомобильный бензин в регионах УрФО выросли до 2%, на дизельное топливо — до 4,1%», — говорится в сообщении.
Продовольственная инфляция в УрФО в июле практически не изменилась, оставшись на уровне 5%. В сфере услуг инфляция в УрФО в июне замедлилась до 4,5% с 4,7%. На ее динамику в основном повлияла индексация жилищно-коммунальных тарифов на меньшую, чем в июле 2018 года, величину.
Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в июле 2019 года продолжила замедляться, составив 4,1% против 4,2% в июне. Как отмечает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, темпы прироста цен снизились в основном за счет меньшей, чем годом ранее, индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом показатель базовой инфляции, который не учитывает динамику тарифов, стоимости топлива и плодоовощной продукции, также снизился до 3,9% с 4% в июне, что свидетельствует об устойчивости тенденции замедления инфляции.
В июле инфляция в УрФО сохранилась ниже общероссийских показателей в основном за счет Челябинской (4%) и Тюменской (3,1%) областей. В Курганской области инфляция сложилась на уровне РФ (4,6%). В Свердловской области инфляция в июле замедлилась сильнее, чем в других регионах округа, но осталась выше общероссийского показателя (5,1%). В качестве основной причины эксперты Банка России называют более высокий спрос жителей Среднего Урала на молочную продукцию и кондитерские изделия, легковые автомобили и туристические поездки.
По их прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, значение годовой инфляции вернется к 4% в начале 2020 года.
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