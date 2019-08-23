Новости дня

В УрФО годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров выросла до 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В УрФО в сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция выросла до 2,9% с 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



«Как и в целом по России, это было обусловлено динамикой цен на рынке моторного топлива. В июле завершилось действие соглашения нефтяных компаний и правительства РФ о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. В результате годовые темпы прироста цен на автомобильный бензин в регионах УрФО выросли до 2%, на дизельное топливо — до 4,1%», — говорится в сообщении.



Продовольственная инфляция в УрФО в июле практически не изменилась, оставшись на уровне 5%. В сфере услуг инфляция в УрФО в июне замедлилась до 4,5% с 4,7%. На ее динамику в основном повлияла индексация жилищно-коммунальных тарифов на меньшую, чем в июле 2018 года, величину.



Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в июле 2019 года продолжила замедляться, составив 4,1% против 4,2% в июне. Как отмечает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, темпы прироста цен снизились в основном за счет меньшей, чем годом ранее, индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом показатель базовой инфляции, который не учитывает динамику тарифов, стоимости топлива и плодоовощной продукции, также снизился до 3,9% с 4% в июне, что свидетельствует об устойчивости тенденции замедления инфляции.



В июле инфляция в УрФО сохранилась ниже общероссийских показателей в основном за счет Челябинской (4%) и Тюменской (3,1%) областей. В Курганской области инфляция сложилась на уровне РФ (4,6%). В Свердловской области инфляция в июле замедлилась сильнее, чем в других регионах округа, но осталась выше общероссийского показателя (5,1%). В качестве основной причины эксперты Банка России называют более высокий спрос жителей Среднего Урала на молочную продукцию и кондитерские изделия, легковые автомобили и туристические поездки.



По их прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, значение годовой инфляции вернется к 4% в начале 2020 года.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:47</span><br /><strong>В УрФО годовая инфляция в сегменте непродовольственных товаров выросла до 2,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В УрФО в сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция выросла до 2,9% с 2,8%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089387-v-urfo-godovaya-inflyaciya-v-segmente-neprodovolstvennyh-tovarov-vyrosla-do-29.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: