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В Челябинской области пресекли попытку незаконного ввоза в РФ 2 тонн сливы без документов

УрБК, Челябинск, 23.08.2019. В Челябинской области задержали машину, пытавшуюся через границу РФ провезти без соответствующих документов 2 т сливы, спрятанной под другим товаром. В результате все 20 т фруктов были возвращены назад в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.



Транспортное средство следовало в Екатеринбург, но было обнаружено на российско-казахстанском участке Госграницы РФ в пункте пропуска КПП «Троицк».



«Под 12 т винограда, 2 т персиков и 6 т нектаринов перевозчики не смогли спрятать 2 т сливы. В фитосанитарном сертификате страны-отправителя слива указана не была. Из-за нарушения требования карантинного законодательства ввоз фруктов на территорию РФ был запрещен», — говорится в сообщении.

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