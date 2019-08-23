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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о хищении у дольщиков порядка 8,8 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Нижнем Тагиле руководство ООО «СУ-1» похитило у 29 участников долевого строительства жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский» в сумме не менее 8,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».



В конце 2018 года участница долевого строительства через суд добилась возврата вложенных средств и взыскала через суд с застройщика ООО «СУ-1» более 1,7 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:06</span><br /><strong>В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о хищении у дольщиков порядка 8,8 млн руб.</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Нижнем Тагиле руководство ООО «СУ-1» похитило у 29 участников долевого строительства жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский» в сумме не менее 8,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089385-v-nizhnem-tagile-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-o-hischenii-u-dolschikov-poryadka-88-mln-rub.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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