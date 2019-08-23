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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о хищении у дольщиков порядка 8,8 млн руб.
23 август 2019 (13:06)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Нижнем Тагиле руководство ООО «СУ-1» похитило у 29 участников долевого строительства жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский» в сумме не менее 8,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
В конце 2018 года участница долевого строительства через суд добилась возврата вложенных средств и взыскала через суд с застройщика ООО «СУ-1» более 1,7 млн руб.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
В конце 2018 года участница долевого строительства через суд добилась возврата вложенных средств и взыскала через суд с застройщика ООО «СУ-1» более 1,7 млн руб.
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