Новости дня

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о хищении у дольщиков порядка 8,8 млн руб.

23 август 2019 (13:06)

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Нижнем Тагиле руководство ООО «СУ-1» похитило у 29 участников долевого строительства жилого дома № 2 ЖК «Тимирязевский» в сумме не менее 8,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

В конце 2018 года участница долевого строительства через суд добилась возврата вложенных средств и взыскала через суд с застройщика ООО «СУ-1» более 1,7 млн руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: