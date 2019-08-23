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Суд уличил в обмане активиста из Сухого лога
23 август 2019 (12:18)
Областной суд Свердловской области установил, что политический активист из Сухого Лога Рустам Корелин лукавил, когда вышел на Красную площадь с плакатом о своей низкой зарплате. Его реальный заработок оказался значительно выше, чем заявленные 25 тысяч рублей.
Напомним, что шихтовщик Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» Руслан Карелин прославился акцией протеста на Красной площади в Москве. Тогда он вышел к Кремля с плакатом, на котором утверждалось, что за свой труд он получает 25 тысяч рублей.
Но Свердловский областной суд принял решение, по которому Корелин за полтора месяца отсутствия на рабочем месте должен получить компенсацию в размере 58 тысяч рублей. Как легко посчитать, его месячная зарплата получается никак не меньше 38 тысяч рублей.
Отметим, что на протяжение всей свой политической активности Карелин настоятельно требует со своего работодателя денег. В средствах массовой информации уже фигурировали даныне о том, что он просил компенсацию в 600-700 тысяч рублей. По его словам, эти деньги ему нужны на погашение кредитов.
Напомним, что шихтовщик Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» Руслан Карелин прославился акцией протеста на Красной площади в Москве. Тогда он вышел к Кремля с плакатом, на котором утверждалось, что за свой труд он получает 25 тысяч рублей.
Но Свердловский областной суд принял решение, по которому Корелин за полтора месяца отсутствия на рабочем месте должен получить компенсацию в размере 58 тысяч рублей. Как легко посчитать, его месячная зарплата получается никак не меньше 38 тысяч рублей.
Отметим, что на протяжение всей свой политической активности Карелин настоятельно требует со своего работодателя денег. В средствах массовой информации уже фигурировали даныне о том, что он просил компенсацию в 600-700 тысяч рублей. По его словам, эти деньги ему нужны на погашение кредитов.
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